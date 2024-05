"No podemos correr más de 15 minutos", jugador importante de Millonarios se confesó

La comunicadora, en días pasados, en vivo ESPN, afirmó que tuvo una charla con un ‘crack’ de la nómina azul. Lizet Durán comentó que un jugador importante de Millonarios le dijo que no podían correr más de 15 minutos debido a los intensos dolores que se presentaban. No se sabe con exactitud quién fue el futbolista que lanzó estas palabras.

Es por eso que muchos critican la poca ambición de Alberto Gamero y las directivas en el mercado de pases, pues la plantilla presentada ante la Conmebol fue insuficiente y no había garantías de recambio. A eso se agrega que los cambios al equipo titular no rindieron lo suficiente. Solo para poner un ejemplo, jugadores como Larry Vásquez y Beckham Castro, quienes fueron importantes en meses anteriores, hoy están perdidos.

Los ojos se colocan en los rendimientos de los jugadores y en cómo el cuerpo técnico gestiona y prepara el arduo cronograma de un equipo que hace doblete competitivo con Liga local y Copa Libertadores sobre la marcha. No es un secreto que las lesiones han perjudicado al equipo azul y la sobrecarga podría ser una posibilidad por la que se firmó el fracaso.

Las cosas no iban bien desde semanas atrás, cuando el club comenzó a empatar y perder en el grupo E. Empató en el debut ante Flamengo, perdió en La Paz contra Bolívar y volvió a caer en Coquimbo ante Palestino. Luego, otra vez igualó con el gigante boliviano en El Campín y cedió nuevamente en casa ante el ‘Tino’ (1-1). Esto significó la eliminación prematura del ‘Embajador’ de la Copa Libertadores 2024.

Las voces tras el fracaso de Millonarios no paran. Periodistas lanzan sus críticas y jugadores y cuerpo técnico se disculpan por el bajo rendimiento en el panorama internacional. El equipo azul no tuvo reacción en la Copa Libertadores 2024 y quedó eliminado en plena fase de grupos. Los hinchas esperan autocrítica y muchas mejoras para el año 2025 volver al máximo torneo de clubes de la Conmebol y tratar de cambiar la historia.

