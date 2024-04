“Los fanáticos de Millonarios no paran de cantar ni un minuto. El estadio es genial aquí. Ahora, la música la pone el ritmo de Amigo, de Roberto Carlos. Hay muchas fiestas por aquí”, dijo Letícia Marques en X.

Letícia Marques, a través de su cuenta de X, elogió a la hinchada de Millonarios y se vio impresionada porque no paraban de cantar. La comunicadora, además, posteó algunas fotografías desde el estadio El Campín de Bogotá. Sin duda, una gran imagen del club ‘Embajador’ hacia el exterior, pues muestra una de las razones por la que es considerado un grande del fútbol colombiano.

Este empate de Millonarios mostró algo especial que para la periodista Letícia Marques no pasó desapercibido. Vale resaltar que esta comunicadora cubre el día a día de Flamengo para Globo Esporte, el medio deportivo más importante de Brasil y uno de los más reconocidos de Latinoamérica.

Millonarios y su hinchada sonríen luego de su más reciente presentación en la Copa Libertadores. En El Campín, el equipo azul enfrentó al poderoso Flamengo, y aunque no ganó, ‘El Embajador’ sí cazó un empate que sabe a victoria ante uno de los favoritos al título continental. Mucha felicidad e ilusión mirando hacia el futuro del gigante bogotano en el certamen de la Conmebol.

