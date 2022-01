El portero René Higuita fue partícipe de una escena bastante graciosa que no pasó desapercibida en redes sociales. Hubo una rueda de prensa convocada por el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, con el fin de respaldar a Aldair Quintana ya que es un objetivo de críticas en la hinchada verde.

Todo por un audio que se filtró en noviembre pasado, desde ahí la relación con el arquero, que no estaba del todo buena, se rompió y se ha comenzado una lucha para que los hinchas puedan aceptar las disculpas de Aldair Quintana, quien fue respaldado y seguirá siendo el portero titular en 2022.

En medio de las declaraciones, el turno fue para el mítico René Higuita, un ídolo de Nacional que respaldó a muerte a Aldair Quintana, pero que tuvo una confusión en sus declaraciones que dieron para más de una carcajada, quiso poner un ejemplo, pero se olvidó el refrán y al final le tocó decir que estaba "nervioso".

"A un árbol sin piedras no le tiran frutos… A un árbol sin frutos... perdón, no le tiran piedras. Me estoy poniendo un poquito nervioso, porque hace rato no cogía un micrófono", dijo René Higuita con su estilo particular, un loco que supo hacer historia en el fútbol colombiano y Selección Colombia.

Lo cierto es que Higuta respaldó a Aldair Quintana, quien apunta a la titular del primer partido de Atlético Nacional por la Liga I-2022, contra Cortuluá en condición de visitante, mientras se acerca la fase previa de la Copa Libertadores, donde llegar a fase de grupos es el gran objetivo.