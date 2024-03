Por otra parte, sobre este supuesto ofrecimiento de Donald Trump y Proto Group, Víctor Marulanda, quien era gerente de Promoción y Desarrollo Deportivo de Nacional en ese momento, desmintió la información en charla con El Tiempo. “Eso no es verdad, no es verdad”, aseguró.

Nos debemos remontar a agosto 2015, cuando New York Post dio a conocer el interés de Donald Trump de comprar al Atlético Nacional. La cifra que habría propuesto la organización de Trump, Proto Group, rondaba los 100 millones de dólares, según La República, casi 400 mil millones de pesos colombianos por el 100 por ciento del club. Desde Medellín habría respuesta y estarían esperando US $150 millones, que tuvo un fuerte enojo del magnate.

Precisamente, esa grandeza parece que llamó la atención del magnate y político estadounidense, Donald Trump, quien quiso comprar a Atlético Nacional, pero al final no se pudo hacer negocio. Incluso, se habló de que el candidato a la presidencia de Estados Unidos había presentado una oferta con un empresario italiano.

Es un equipo y una empresa que entiende cómo se debe mover en el fútbol colombiano y siempre mantiene el objetivo de ganar. Estar arriba. Jerarquía. Eso sí, omitiendo por completo la crisis en la que actualmente se mueve, donde no se gana, no hay ambición y todo lo anteriormente mencionado se refundió.

Un equipo que actualmente no la pasa bien, pero su grandeza se mantiene. Atlético Nacional es, para muchos, el más grande de Colombia y con muchos argumentos de por medio. Su palmarés, más su gigante hinchada, lo convierten en un gran referente no solo del fútbol, sino del deporte colombiano. Es una institución que cualquiera quisiera tener bajo dominio.

