No la pasa bien el técnico Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional por estos días. El entrenador bogotano comienza a estar ‘en la mira’ de los directivos, pues aún no convence, los buenos resultados no llegan y las cosas empeoran tras el 4-1 en contra que le propinó América de Cali, en el considerado ‘Clásico de Colombia’, y ahora el 1-1 en el Atanasio Girardot ante Once Caldas, por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024.

La presión sobre Jhon Bodmer cada día aumenta y es enorme en la hinchada. Las críticas de la prensa no se han hecho esperar. Especialistas cercanos al equipo y fanáticos ya están pidiendo su salida inmediata del club verdolaga. Los directivos parecen enfocados en hacer cambios drásticos si las cosas no mejoran a corto plazo.

Lo único que mejoraría el panorama de Jhon Jairo Bodmer son los resultados positivos, la derrota en el clásico contra América de Cali fue un golpe muy duro para Atlético Nacional, y ahora ni hablar tras lo sucedido con el Once Caldas, donde es difícil analizar a un equipo que poco propuso en el ataque, con muchas variantes y sin un once titular definido. Pareciera que Bodmer aún está buscando el equipo ideal para afrontar las competencias.

Ante Once Caldas, le dio la oportunidad al canterano Agustín Cano y armó una línea de tres con Carlos Sierra y Juan Pablo Torres, cambiando totalmente el esquema táctico con el que terminó el año 2023, cuando usaba a Robert Mejía y Jhon Duque, en un tándem que se veía como un punto muy positivo de su trabajo. Los nombres pueden cambiar, pero en esta ocasión, el planteamiento fue radicalizado e hizo ver un equipo largo entre líneas y desubicado, con muchos espacios para que el equipo de Manizales le pudiera hacer daño.

Esa línea de tres desdibujó un equipo que da la impresión que puede ser más ofensivo y pisar con más frecuencia el área rival. Los tres de adelante, Daniel Mantilla, Jefferson Duque y Edwin Torres, debían retroceder muchos metros para asociarse y llevar la pelota a zona de peligro. Durante todo el partido, el local fue incapaz de generar daño a Once Caldas y no pudo someterlo en la defensa. Los modos de juego llevan a Bodmer a la mira de directivos e hinchada.

A eso, se suman los números, que más allá de la Copa Colombia ganada a Millonarios en 2023, no son del todo buenos. Jhon Bodmer suma 17 partidos dirigidos con Atlético Nacional, de los cuales ha ganado siete, tres empates y siete derrotas, más 22 goles marcados y 25 recibidos. Los registros dejan ver que el saldo es negativo, pues acumula un rendimiento de 47 por ciento. Deberá mejorar lo más pronto posible si le dan la oportunidad de continuar al frente del gigante paisa.

