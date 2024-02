Atlético Nacional debutó en la fase previa de Copa Libertadores 2024 de manera penosa, perdiendo y dejando una mala imagen. Infortunadamente, para el equipo colombiano, Nacional de Paraguay fue superior en el partido de ida que ofició como visitante en Asunción. Además, terminó con un expulsado. Joan Castro vio la doble amarilla sobre el final del compromiso. El equipo dirigido por Jhon Jairo Bodmer tendrá que mentalizarse a darle vuelta en el Atanasio Girardot.

Diego Duarte marcó el 1-0 final. El jugador del conjunto paraguayo aprovechó los errores del equipo dirigido por Jhon Bodmer y, ante una salida dudosa del portero Rojas, definió bien a ras de piso a un rincón al que no llegaba el arquero. Este gol deja sin margen de error al joven técnico bogotano, que de a poco se le va acabando el tiempo en el ‘Verdolaga’. Hay mucha resistencia en la hinchada y los números más este mal debut, no lo respaldan.

Para muchos ídolos y cercanos a Atlético Nacional, el equipo refundió la mística copera que lo caracteriza, también perdió la jerarquía y el buen fútbol por el que fue célebre en el continente y pudo ganar dos Copa Libertadores hasta el momento. Todo eso, no está. La camiseta no está pesando. En apenas el primer partido internacional de la temporada, las alarmas se encienden fuertemente, sumando a la irregularidad en la Liga Colombia.

Y es que pareciera que con Jhon Bodmer no se ven soluciones a la vista y corto plazo, y la crisis golpea muy duro en los directivos y cuerpo técnico. Lo más probable es que haya un cambio drástico para intentar dar vuelta a la serie de Copa Libertadores y no firmar el primer fracaso del 2024 en menos de tres meses.

“Falta jugadores de jerarquía para enfrentar una Copa Libertadores”, Orlando Berrío

Campeón continental, voz de autoridad y referente de Atlético Nacional, ese es Orlando Berrío, un jugador que en las épocas doradas de 2016 le dio muchas soluciones a Reinaldo Rueda en el ataque. Hizo parte del título de Copa Libertadores y está en las páginas de historia del club verdolaga.

El diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Orlando Berrío dijo que Atlético Nacional está lejos de lo que era antes y además dijo que los jugadores también tienen mucho que ver en esta crisis. Asimismo, hizo referencia a la jerarquía, pues es algo que, como mencionamos anteriormente, se refundió en el club paisa.

Palabras de Berrío en El Alargue

“Vi el partido y lo sufrí (vs. Nacional de Paraguay). El equipo desafortunadamente no jugó a nada, no ganó, que en estos partidos es lo más importante. No sacó un resultado positivo y no se ve por dónde haya una solución, a menos que sea una individualidad. Me sorprendió, la verdad, que Dorlan no estuviera desde el comienzo, un jugador de su nivel internacional, un jugador que, en mi opinión, es para colocarlo en esta clase de partidos tan importantes, al igual que Duque (Jefferson)”, dijo Orlando Berrío en El Alargue tras la derrota en Asunción.

“Del profe Bodmer prefiero no emitir un comentario, la verdad prefiero reservármelo por respeto. Puedo opinar de lo que vi en cancha, hoy en día a Nacional no le ve un norte, una idea de juego clara, porque no se está plasmando. No sé qué está pasando porque no estoy adentro del equipo, entonces sería irresponsable de mi parte decir que no está funcionando por x o y motivo. La verdad y la realidad es que al equipo no se lo ve, más allá de las individualidades que pueden resolver un partido. Ojalá suceda la remontada en la vuelta porque quiero a Atlético Nacional, porque quiero que le vaya bien al equipo, entonces solo queda esperar”, agregó sobre el presente del equipo.

“No podemos llegar a decir que todo es culpa del entrenador, nosotros como jugadores también somos responsables. Es una responsabilidad dividida. Así como cuando se gana y se triunfa no es solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico. En ese orden de ideas, siempre hay que ser autocrítico. No se están dando los resultados, desafortunadamente, por muchos factores. Me parece también que al equipo le hicieron falta jugadores de jerarquía para enfrentar una Copa Libertadores, un equipo como Atlético Nacional pudo reforzarse de mejor manera para poder complementar a los jugadores que ya se tenían. Están Dorlan (Pabón) y (Jefferson) Duque, que los menciono y resalto siempre porque son jugadores que, en mi opinión, siempre deben estar ahí, se echan el equipo al hombro y tienen esa batuta de tomar la responsabilidad cuando las cosas estén en esos momentos difíciles”, puntualizó Orlando sobre los jugadores.

