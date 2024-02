El debate eterno sobre quién es el más grande del fútbol colombiano ha llegado hasta los principales streamers de habla hispana. Ibai Llanos y Davo Xeneize han conversado sobre el fútbol sudamericano en directo y se han detenido para analizar a los principales clubes colombianos, eligiendo al más grande del FPC.

Si bien la mayoría de las ligas del mundo tienen claramente definidos a sus equipos más grandes y cuál es su clásico, el fútbol colombiano deja en claro que no siempre es así. Clubes como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali se pelean estos reconocimientos y generan debate.

Ahora, esta disputa ha llegado a la conversación entre dos grandes del streaming en la actualidad. Ibai Llanos conversó con el reconocido hincha de Boca Juniors, Davo Xeneize y analizaron a grandes rasgos el fútbol colombiano y definieron al más grande, así como quién es su clásico rival.

Davo Xeneize explicó a Ibai el fútbol colombiano

Dejando en claro que no es experto en fútbol colombiano, el streamer argentino resaltó los equipos más importantes. “En Argentina no se consume mucho el fútbol colombiano. Históricamente se conocen varios equipos. Por ejemplo, Atlético Nacional ha ganado 2 Copas Libertadores. Once Caldas hizo lo mismo en 2004 ganando una contra Boca”.

Davo no se animó a dar un candidato para esta temporada, pero sí dejó en claro quién es el más grande y resaltó a su clásico rival. “En Sudamérica, a diferencia de Europa , las competencias recién comienzan y es muy apresurado sacar conclusiones, pero creció mucho en los últimos años Deportivo Pereira, que llegó a cuartos de final de la última Copa Libertadores y ha sido campeón del fútbol colombiano. Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima… Históricamente el más conocido es Atlético Nacional, creo yo. El clásico es con Millonarios”.

“Yo creo que Atlético Nacional es el más grande de Colombia. Hay que mencionar a Millonarios, que fue campeón que fue campeón del fútbol colombiano en 2023, llegando a su liga número 16 si no me equivoco. Pero Nacional tiene 17 ligas y ha ganado 2 Libertadores” dijo el streamer.

Si bien ubicó en la cima a Atlético Nacional y Millonarios, América de Cali no fue olvidado en la conversación. “También América de Cali tiene 15 ligas colombianas y 4 finales de la Copa Libertadores. Ha perdido todas, y el dato desolador es que perdió 3 finales consecutivas”.

Espina en Boca

Como hincha del equipo azul y oro de Argentina, Davo Xeneize habló con dolor sobre Once Caldas. “Boca podría haber ganado 4 de 5 ediciones de la Copa Libertadores y en 2004 perdió justamente con Once Caldas en penales en Colombia, errando 4 penales. Era una final a priori accesible para Boca, teniendo en cuenta qué había pasado anteriormente. Eliminó a River en el Monumental y daba la sensación de que iba a ser campeón nuevamente. Por cosas del fútbol no se terminó dando. Ese Once Caldas es un equipo histórico”.