Atlético Nacional visitará a Millonarios en la final de ida de la Copa Colombia, duelo que será una revancha para el equipo antioqueño, teniendo en cuenta los últimos resultados ante el ‘azul’, pero también será la primera vez que el entrenador Jhon Jairo Bodmer disputará una llave definitoria por un título.

El técnico bogotano habló con propiedad en rueda de prensa, previo al compromiso, allí dejó en claro lo que significa el cuadro antioqueño en Colombia, asegurando que es la institución más grande del país, por lo que tienen la obligación de salir a ganar y quedar campeones, hecho que lo tiene motivado.

“Somos la institución más grande del país y nuestra obligación es salir a buscar los partidos. Eso está claro, pero también debemos respetar el trabajo de nuestros rivales, el de ahora es un rival de calibre alto… Con total felicidad, motivación. Entiendo lo que significa Atlético Nacional y qué bueno estar con los mejores. Es una institución que inspira y obliga a ser el mejor y en eso es lo que pienso”, aseguró el DT.

Además, Jhon confesó su deseo de salir campeón con Nacional, por la importancia que le daría a su carrera: “Solo pienso en que podamos salir campeones porque eso le dará un valor a mi carrera y si no, sería un mundo mediático encima mío. Mi parte humana no va a cambiar, sé mis valores y lo tengo claro, pero voy detrás de un título en mi carrera y no con cualquier club sino con el mejor club del país”.

Y después, agregó: “Sí, solo llevo un mes largo en la institución y como lo dije, lo primero que tengo es gratitud hacia ella y hacia los jugadores. Llevaba muy poco cuando jugamos en la semifinal y ellos tuvieron la jerarquía para voltear el marcador y llevarnos a la final. Espero ganarla porque quedará para la historia en mi vida”.

Enfrentar a un club bogotano

Bodmer también fue consultado sobre lo que para él significa, como bogotano, el medirse en una final ante un equipo de la capital, a lo que aseguró que no piensa en eso, solamente está enfocado en Nacional y la ciudad de Medellín, por lo que quiere que el escudo del ‘verde’ le quede en la piel e ir por el título de campeón.

“Nací en Bogotá, pero me crié en Manizales, pero yo he aprendido en esto que no soy de ninguna ciudad y para mí ahora solo existe Nacional y Medellín la ciudad. Solo pienso en verde, Nacional y la ciudad de Medellín, no pienso en absolutamente nada más y quiero que el escudo se me quede sellado y tatuado”.

¿Cuándo se juega el partido de Millonarios y Atlético Nacional?

‘Embajadores’ y ‘verdes’ se medirán en el juego de ida de la final de la Copa Colombia este miércoles 15 de noviembre a las 8:00 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, en el que se espera el acompañamiento de cerca de 35 mil hinchas azules para el encuentro.

