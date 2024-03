Atlético Nacional consiguió una importante victoria ante Jaguares de Córdoba, en el juego aplazado de la fecha 8 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que lo puso muy cerca de ingresar al grupo de los ocho, es por esto que la ilusión de los hinchas y futbolistas renació, ya que tiene importantes posibilidades de conseguir el objetivo de estar en los cuadrangulares.

El equipo antioqueño venía una larga crisis de resultados, pero ahora suma dos partidos consecutivos ganando y debido a la irregularidad del campeonato colombiano, en menos de una semana pasó de estar última en la tabla de posiciones, a ser once con 16 puntos, quedando a solamente dos unidades del octavo que es el Deportivo Independiente Medellín.

Lo que debe hacer Atlético Nacional para clasificar

Al ‘verdolaga’ le quedan 6 partidos por disputar, por lo que tendrá que ganar cuatro de estos compromisos, con los que llegaría a los 28 puntos que se necesitarían para clasificar sin depender de ningún otro resultado, esto le da un margen de error pequeño, ya que solamente podría perder dos juegos en lo que resta del ‘todos contra todos’.

Hay una posibilidad más remota, de que el octavo pueda clasificar con 27 puntos, pero teniendo una buena diferencia de gol, ítem en el que Nacional no está muy bien, ya que se encuentra con 0, por lo que ahora, además de empezar a conseguir victorias, también tendrá que buscar ganar con márgenes de gol más amplios.

Lo que le queda a Atlético Nacional en el campeonato

Uno de los equipos con un calendario complicado es el ‘verde’, debido a que se tendrá que medir con equipos que están en el grupo de los ocho y algunos de ellos con un buen presente, como lo son el Deportes Tolima y Deportivo Pereira, que se encuentran ubicados en los primeros puestos de la tabla del campeonato.

Los partidos que le restan a Atlético Nacional:

Envigado vs. Nacional (visitante)

Nacional vs. Fortaleza (local)

Santa Fe vs. Nacional (visitante)

Nacional vs. Pereira (local)

Medellín vs. Nacional (visitante)

Nacional vs. Tolima (local).