Se sabe que ese tipo de eventos no pueden aparecer en una concentración deportiva . Hay esfuerzo físico de los jugadores partido tras partido y disciplina para mantener los hábitos. Además, debe existir un férreo control al trago o sustancias mucho más complejas y la vida en excesos que desconcentran por más talento que se tenga.

Es muy polémico lo filtrado, pues Atlético Nacional no vive sus mejores días y trata de salir adelante ante el poco fútbol que se ve en la cancha y lo lejos que está de aquel ADN que lo llevó a dos Copas Libertadores y 17 estrellas en su historia. Por ahora, logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia, torneo en el que es el actual campeón.

Escándalo y angustias en Atlético Nacional por un video filtrado en las redes sociales donde se ven varios jugadores del club en plena fiesta en Valledupar. Las imágenes muestran a varios futbolistas con mujeres y trago. El clip multimedia fue viral y no es para menos que la incertidumbre contagie a la hinchada, que anhela volver a las épocas de gloria y títulos.

