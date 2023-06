Atlético Nacional coloca su postura ante una eventual final en la Liga Colombiana I-2023. El equipo verde está en lucha por ser finalista y es favorito, y por eso es clara la posición del club tras los rumores.

En días pasados, se comentó la posibilidad de que la final de Liga I-2023 sea reprogramada ante las novedades que presenta la Selección Colombia de Mayores, siempre y cuando Nacional y Millonarios sean los finalistas.

El técnico Néstor Lorenzo convocó a Álvaro Montero y Óscar Cortés de Millonarios, y Andrés Salazar y Kevin Mier de Atlético Nacional, y por esta novedad, Dimayor pensaría en reprogramar una eventual final.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el presidente de Atlético Nacional dio argumentos suficientes por las que el club no está de acuerdo con el cambio. La idea es que Dimayor mueva las fechas y todo se definiría en los primeros días de julio.

“Yo acabo de colgar hace unos minutos con el presidente de Dimayor y me dice que no es oficial (la reprogramación), Nacional no está de acuerdo con mover las fechas. Los jugadores requieren de un descanso, que ya está programado después de un semestre agitado con fechas Fifa, Mundial Sub-20, Libertadores y Liga”, dijo Mauricio Navarro en El Alargue.