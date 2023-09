Nelsson Deossa no ha podido brillar como quiere en Atlético Nacional. Si bien, ha tenido buenos partidos, también hay compromisos en los que no muestra su mejor versión. La hinchada por momentos lo critica por sus decisiones dentro del terreno de juego, aunque también los ha llenado de alegría, en especial tras anotar varios golazos.

Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia donde Atlético Nacional se impuso 0-3 en su visita a Águilas Doradas, el jugador vivió un particular momento cuando se dirigía a los camerinos. Un hincha le pidió la camiseta al jugador y él le respondió con el precio de su camiseta.

Nelson Deossa le puso precio a su camiseta

El jugador del conjunto ‘verdolaga’ dijo que su camiseta valía $350.000 pesos colombianos. Con gritos y señas le hizo saber al aficionado que ese era su precio. En el video se ve que no se la quita y se dirige al túnel. Las críticas no se hicieron esperar, incluso entre los seguidores del equipo que no pueden creer la reacción del jugador.

(VIDEO) EL MOMENTO EN EL QUE DEOSSA LE PONE PRECIO A SU CAMISETA

¿Cómo le ha ido a Deossa en Nacional?

El jugador registra, 2680 minutos desde su llegada a Atlético Nacional. En Liga son 2414 en 32 partidos, en los cuales ha marcado cuatro anotaciones, recibió siete tarjetas amarillas y ninguna expulsión. En Copa son 266 minutos en tres partidos jugados, marcó un gol y recibió una amonestación.

Para el próximo partido en la Liga Colombiana donde Nacional buscará ir asegurando su clasificación, el volante no fue convocado por Amaral. Tendrá descanso y muy seguramente volverá para el compromiso de vuelta de la Copa ante Águilas Doradas.