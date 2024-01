Atlético Nacional hará su debut en la Liga Colombiana I-2024 ante el nuevo, Alianza F.C., compromiso que será el primero oficial para el conjunto que dirige el entrenador Jhon Jairo Bodmer, el cual podrá presentar a varias de las nuevas incorporaciones que trajo la institución, de cara a lo que serán las competencias locales y la Copa Conmebol Libertadores.

Para este compromiso, se espera que el equipo que inicie como titular, sea similar al que jugó el partido amistoso ante Universitario de Perú en los Estados Unidos, allí de las nuevas incorporaciones, fueron inicialistas Daniel Mantilla y Bernardo Espinosa, pero algunos otros ingresaron para el segundo tiempo, pero otros no estuvieron, uno de ellos fue el defensor Joan Castro.

El futbolista sí sumó algunos minutos en el duelo con Caracas, por lo que no tiene problemas de lesión, pero a pesar de no tener ningún inconveniente físico, el jugador no podrá estar contra Alianza, esto debido a que debe cumplir una fecha de sanción que tiene cuando jugaba con La Equidad en el 2023, por lo que los hinchas que querían verlo, tendrán que esperarlo y será baja del ‘verde’.

La sanción que deberá pagar Atlético Nacional

Y es que el único sancionado no será el futbolista Joan Castro, sino que el club ‘verde’ también lo fue, esto debido a lo sucedido en la fecha 5 de los cuadrangulares de Liga II del 2023, en donde en el estadio Poliderpotivo Sur de Envigado, algunos aficionados trataron de ingresar al terreno de juego y lanzaron todo tipo de objetos a la cancha.

Por este suceso, la Dimayor decidió sancionar al ‘verdolaga’ con 2 partidos en los que tendrá que jugar a puerta cerrada en el Atanasio Girardot, por lo que además de duelo con Alianza, tampoco podrá tener público en la fecha 3 cuando se mida con Once Caldas, solamente los aficionados volverá en la jornada 6 en el clásico con Millonarios.

¿Qué dijo Jhon Bodmer previo al debut de Atlético Nacional?

El técnico del ‘verde’ de Antioquia se mostró muy mesurado, y aunque aseguró que la intención es la de tener un muy buen equipo e ir por el título, pidió a los aficionados ser pacientes, pero también resaltó la importancia de tener buenos arqueros, de ahí se refirió a la razón por la que decidieron buscar a Santiago Rojas.

“Es importante tener porteros que tengan juego aéreo. En Copa Libertadores, una vez se llega al último tercio, muchos de los balones van al área y además de tener jugadores que puedan competir ahí, necesitamos arqueros que puedan descolgarlos o despejarlos para minimizar ese riesgo de situaciones allí”.

Y agregó: “Esta es una de las grandes razones de Santiago Rojas. Es un portero que además de tener esa característica del juego aéreo, es atajador y también tiene cierta formación importante con el tema de los pies. No es la prioridad, pero queremos un portero que en el proceso pueda estar cerca a lo que se hizo con Kevin Mier y creemos que él lo puede ser”.

