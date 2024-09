Luis Díaz está teniendo un inicio de temporada soñado bajo las órdenes de Arne Slot en Liverpool. El colombiano se ha convertido en la máxima figura del plantel en este primer tramo de la campaña y su nivel no es pasado por alto en las altas esferas de la Premier League. Una vieja leyenda ha hablado maravillas del extremo cafetero.

El inicio de temporada de Liverpool en la Premier League tiene un claro protagonista. Luis Díaz, en solo 5 partidos disputados, acumula 5 goles y 1 asistencia, lo que lo ubica como el segundo máximo anotador del campeonato hasta la fecha únicamente por detrás de Erling Haaland.

Tony Cascarino, irlandés que tuvo un amplio recorrido en la Primera División de Inglaterra en clubes como Millwall, Aston Villa y Chelsea, se desempeña como panelista de talkSPORT. El exjugador no pudo ocultar su fascinación por ‘Lucho’ tras el doblete ante Bournemouth.

Cascarino agradeció que Luis Díaz se quedara en Liverpool tras los últimos rumores en el mercado. “Estaba alarmado en verano, y tuvimos una charla sobre esto en ese momento, cuando hubo rumores de que Díaz podría dejar Liverpool. Yo pensé ‘¿Por qué?’. No hay muchos extremos como él, nunca sabes realmente hacia dónde va a ir. Porque recorta hacia dentro y se dirige al arco, y puede ser un poco desperdiciador en sus remates, pero es un futbolista fantástico“.

LIVERPOOL, ENGLAND – SEPTEMBER 21: Luis Diaz of Liverpool celebrates with Trent Alexander-Arnold after scoring his team’s second goal during the Premier League match between Liverpool FC and AFC Bournemouth at Anfield on September 21, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)