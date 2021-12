El mítico Freddy Rincón, estrella de la Selección Colombia en la década del 90' y quien jugó en España, Italia y Brasil, critica al equipo colombiano que dirige el entrenador Reinaldo Rueda y arremete contra los jugadores que se creen "Dioses" en la Tricolor. Además, agrega que cuando él habla, dicen que es por "envidia".

Totalmente desatado apareció Freddy Rincón en sus intervenciones en el VBAR de Caracol Radio. Actualmente, la Selección Colombia es cuarta en la tabla de posiciones de la Eliminatoria, con el cupo directo pero con una gran falla en la definición. La ausencia de goles es todo un dolor de cabeza en el equipo que acumula cinco partidos sin ganar.

En el diálogo con el programa radial, Freddy Rincón se mostró molesto ya que según él, cada vez que interviene y da sus opiniones sobre la Selección Colombia, le caen encima y se disgustan. Comenta que las principales figuras del equipo dicen que sus calificaciones las hace "con odio y envidia".

"Uno en este país no puede hablar porque uno es bocón, envidioso y todo lo que usted pueda creer. Nadie puede hablar de los 'Dioses' porque aquí la gente se pone brava y eso no viene al caso. Hablar de esta Selección es un pecado, porque esta generación de ahora, no dejan que uno hable de ellos, porque es pura envidia", dice Freddy Rincón.