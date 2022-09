Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, explica la convocatoria de James y la razón por la que no llamó a Daniel Ruiz.

La razón por la que Lorenzo sí convocó a James y no a Daniel Ruiz a la Selección

El argentino Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, explica la convocatoria de James Rodríguez y da la razón por la que no llamó a Daniel Ruiz, la gran estrella de Millonarios y del fútbol colombiano. Muchos esperaban el nombre del joven volante, pero al final no apareció en la lista.

En su primera convocatoria, Néstor Lorenzo sorprendió con varios nombres, como el de Jhon Durán, un delantero del Chicago Fire de la MLS, o incluso el mismo Falcao García, quien no es titular en el Rayo Vallecano de España. Sin duda, que el regreso de James Rodríguez es el gran golpe en la convocatoria.

Actualmente, James Rodríguez está en Atenas concretando su llegada al Olympiacos de Grecia. Ya fue ovacionado por la hinchada roja y ahora emprende vuelo a la concentración colombiana con la idea de aportar y encontrar su mejor versión futbolística. Néstor Lorenzo explicó su llamado, y también se refirió a Daniel Ruiz.

"¿Por qué James y no Ruiz? No podemos comparar a Ruiz con James en este momento. Hay jugadores importantes dentro y fuera de la cancha, el compromiso de James me convenció y sé que podrá dar mucho. Daniel Ruiz, Hinojosa, van a tener tiempo. Todo en su momento", dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.