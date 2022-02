El nombre que en os últimos días más se ha vinculado a la Selección Colombia es el del actual entrenador de Perú, Ricardo Gareca, del que se asegura llegaría a la ‘tricolor’ después de que se dispute el Mundial de Catar.

Sobre el tema habló en el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora Blu Radio, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Álvaro González, que desmintió que el DT argentino esté en conversaciones con ellos.

“Totalmente falso, como dirigente deportivo de la Federación desmiento totalmente esas afirmaciones. Porque, ni el presidente de la Federación, ni el de la Dimayor, ni el de Difutbol y ningún otro directivo, han tocado ese tema. Además, si no se ha tocado nunca el tema de la permanencia o no de Reinaldo Rueda, ¿por qué se va a estar hablando de su reemplazo? Me parece un absurdo”, aseguró González.

El dirigente deportivo también llamó irresponsables a las personas que ponen en duda la integridad de un señor como Gareca, que actualmente está vinculado con la Federación Peruana de Fútbol.

“Además, me parece una falta de responsabilidad, porque es poner en duda y en tela de juicio la integridad de un técnico de otra selección. Porque está trabajando bien y simultáneamente se estaría vendiendo a otra selección, que además compite en la misma eliminatoria. Me parece que eso no es ético. Eso jamás se ha tocado por parte de ningún miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol”, dijo Álvaro.