Bonnet no estará en el sorteo de la Copa América, por ser confundido con integrante de las FARC

Los hinchas de la Selección Colombia se preparan para conocer cuáles serán los rivales en la próxima Copa América 2024, es por esto que los canales que transmitirán el sorteo, ‘Gol Caracol’ y RCN, están moviendo a sus periodistas para los Estados Unidos, lugar en el que se llevará a cabo el evento que tendrá los ojos puestos de todo el continente.

El director del ‘Gol Caracol’, Javier Hernández Bonnet, era el encargado de comandar el equipo de transmisión que informaría cada uno de los detalles de lo que sucederá en el sorteo de la competencia continental, pero los planes del experimentado periodista se vieron interrumpidos por un curioso hecho que llamó mucho la atención.

En el programa ‘Blog Deportivo’ de la emisora Blu Radio, Javier contó que no podrá ir a los Estados Unidos para transmitir el sorteo, ya que le negaron la visa, pero lo curioso fue la razón por la que le dijeron que no, la cual fue que apareció en los sistemas como un integrante de la guerrilla de las FARC, así lo confesó el propio presentador.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo, me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz la entregue a la Embajada”, contó Javier Hernández, hecho que hizo reír a sus compañeros del programa.

¿Cuándo se realizará el sortero de la Copa América?

La Selección Colombia conocerá cuáles serán sus rivales en el certamen continental el próximo jueves 7 de diciembre, en el James L. Knight Center, de la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, a las 19:30 hora local, el cual tendrá transmisión para Colombia por medio del Gol Caracol y el canal RCN.

¿Cómo estarán conformados los bombos del sorteo de la Copa América?

Cabe recordar que en esta oportunidad la Copa América 2024 se llevará a cabo en los Estados Unidos y el juego inaugural se disputará el 20 de junio en el Mercedes Benz Arena, en Atlanta (Estado de Georgia). Mientras que los bombos del sorteo estarán conformados así:

Bombo 1: Argentina (A1), México (B1), USA (C1), Brasil (D1).

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú

Bombo 3: Chile, Panamá, Venezuela, Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, más ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago, ganador entre Honduras y Costa Rica.

