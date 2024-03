La jugada no deja de ser muy valiosa para David Ospina, pues se trata de un balón largo en el que el portero colombiano pudo controlar con borde interno, sin dar rebote. La pelota no se le va larga, defendiendo de gran manera el arco de Al Nassr. Al final, logró rechazar al saque de banda.

Más allá del resultado, el regreso de David Ospina es más que clave para la Selección Colombia, además que es uno de los jugadores más queridos por elpaís. Su vuelta al once titular de Al Nassr cae en vísperas de una nueva convocatoria para dos partidos amistosos finalizando el mes de marzo contra España y Rumania.

