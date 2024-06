El inicio de la Copa América está a la vuelta de la esquina, quedan pocos días para que empiece uno de los mejores campeonatos de Selecciones a nivel continental. Esta edición es una de las que, sobre el papel, está más pareja, sin embargo, varios personajes del fútbol ya tienen sus favoritos para quedarse con el título.

Normalmente, Brasil y Argentina siempre están entre los candidatos a ganar, pero esta vez el nivel de Colombia y Uruguay hace que también estén en el radar de algunos hinchas que creen que esta vez se le puede hacer daño a las potencias sudamericanas.

En El Chiringuito se la jugaron y votaron por quién ganará la Copa América

Uno de los programas deportivos más importantes y reconocidos de España, ‘El Chiringuito’, opinó sobre la Copa América y dieron sus candidatos a ganarla en esta edición. En su mayoría votaron por Brasil, Argentina y Uruguay. Solo dos dieron como ganadora a la Selección Colombia, asegurando que ganarán su segundo título oficial.

Josep Pedrerol y Edu Aguirre no dudaron ni un segundo para poner como candidata a la Selección dirigida por Néstor Lorenzo y tienen argumentos de sobra, pues desde la llegada del argentino no pierden un solo partido, están terceros en las Eliminatorias y el cambio generacional lo ha ajustado a la perfección mostrando un estilo de juego claro y llamativo para los hinchas.

Inteligencia artificial predice quién será el mejor colombiano en la Copa América

El nivel de los jugadores de la Selección Colombia despertó la duda de quién será el mejor en este certamen, varios hinchas se han preguntado cuál será el jugador que brillará más, pues hay diferentes jugadores que son referentes. Le preguntamos a una inteligencia artificial y esto fue lo que respondió.

“Con su habilidad deslumbrante y su determinación incansable, Díaz ha emergido como el motor creativo del equipo colombiano para la Copa América. Luis ha dejado claro que está en su mejor forma, deslumbrando a los aficionados con su destreza técnica y su capacidad para desequilibrar las defensas rivales, por eso puede ser la figura de Colombia en la Copa América”, dijo la IA.