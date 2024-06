La Selección Colombia tiene que prescindir de dos de los 28 jugadores convocados a los dos partidos amistosos previos a la Copa América 2024, y a tan solo días de tener que dar la convocatoria definitiva, un jugador titular pone a pensar al entrenador Néstor Lorenzo porque informaron que está lesionado.

¿Suenan las alarmas en la Tricolor? El DT argentino empezó a dar la primera gran pista sobre los dos jugadores que no irían a la Copa América en el partido amistoso contra Estados Unidos. Yerson Mosquera y Sebastián Gómez no fueron al banco de suplentes en la victoria por cinco goles a uno y suenan como lo elegidos a salir de la convocatoria para el torneo continental.

En la previa al encuentro contra Estados Unidos, Néstor Lorenzo dejó en claro en conferencia de prensa que “todavía no está definido cuál será la lista definitiva de la Copa América. Eso se tiene que dar el 15 (de junio). El mismo día que jugamos contra Bolivia hay que dar la lista de 26 (jugadores) y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta el último momento“. Sin embargo, en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, informaron que la convocatoria definitiva ya se le habría dado a la Conmebol.

Con el plazo máximo de poder publicar los 26 jugadores convocados para la Copa América 2024 a las 5:00 P.M. del sábado 15 de junio, todavía se pueden hacer modificaciones en la lista de la Selección Colombia por el jugador titular que no está al 100 por ciento de sus condiciones físicas.

La formación titular de Colombia vs. Estados Unidos. (Foto: Imago)

Matheus Uribe volvió a ser convocado luego de perderse las victorias contra España y Rumania en la fecha FIFA de marzo, ya que había sufrió una lesión en el bíceps femoral con su equipo Al-Sadd, de Qatar. Primer partido de regreso con la selección y primera titularidad, pero el volante solo iba a jugar el primer tiempo. ¿Se lesionó?

“Está lesionado”: Jugador titular de Colombia enciende las alarmas

La Selección Colombia dejó entrar a la prensa unos minutos al entrenamiento del 11 de junio y ahí se vio a Matheus Uribe trabajando diferenciado. Dos días después, se informó la mala noticia para la Tricolor. “Uribe sí está lesionado. No está 100 puntos, esperarán hasta el sábado y mirarán. No es como vienen diciendo que en tres o cuatro días se recupera. Si está, no será titular en el primer partido (de Copa América), está tocado”, leyó el periodista Diego Rueda en el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, sobre lo que le dijo una fuente.

El jugador que reemplazaría a Uribe en la Copa América si no está en la convocatoria

Tiene la confianza de Néstor Lorenzo y lo van a esperar hasta el último momento. En el caso que Matheus Uribe no vaya por lesión a la Copa América 2024, Richard Ríos es el nombre que más suena para ser titular en el mediocampo. En cuanto al reemplazo del volante en la convocatoria definitiva, Sebastián Gómez sería el nombre elegido y se sumaría a Jefferson Lerma, Kevin Castaño y Ríos, como los volantes de primera línea que Colombia llevaría al torneo continental.