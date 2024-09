La 'jugada maestra' de Néstor Lorenzo para atacar la altura de El Alto en Bolivia

El técnico Néstor Lorenzo no pierde tiempo y trabaja en la complicada visita de la Selección Colombia a Bolivia.

“En los arqueros no hay tanto problema, Camilo (Vargas) viaja permanentemente, igual que (Kevin) Mier, (Álvaro) Montero juega en altura; en los demás jugadores, veremos”, agregó Lorenzo.

Néstor Lorenzo también habló de los porteros, donde no tendrá problema, pues están acostumbrados a jugar en la altura. Asimismo, se refirió a Cristian Borja, como el único jugador que compite en la altura y que estuvo en la última convocatoria.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Bolivia no esconde su deseo de vencer a Colombia y dar otro verdadero golpe en las Eliminatorias. El equipo boliviano sigue firme en su estrategia de llevar al rival a más de 4 mil metros de altura y desgastarlo de esa forma. Néstor Lorenzo toma medidas drásticas para no dejarse sorprender y por eso armó un plan casi perfecto para atacar El Alto (4150 msnm).

Cabe recordar que la Selección Colombia, luego de ser finalista de la Copa América 2024, se mentaliza en la clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador argentino sabe que debe seguir por esta buena senda de triunfos y puntos para no bajar del top 3 de las Eliminatorias Conmebol.

El técnico Néstor Lorenzo no pierde tiempo y superadas las pruebas de Perú y Argentina, visualiza lo que será la próxima doble fecha de Eliminatorias Conmebol de octubre, que lo llevará a una complicada visita a Bolivia y será anfitrión de Chile en el Metropolitano de Barranquilla. Podrían ser fechas que tampoco dejen derrotas en el equipo colombiano.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.