Las tres palabras de Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez que emocionan a Colombia

Tan solo falta un día para que la Selección Colombia se vuelva a enfrentar contra Argentina, esta vez por la fecha 8 de la Eliminatoria Sudamericana. Los dos países regresan a una confrontación, meses después de lo que fue la final de la Copa América. Ahora, con el Metropolitano de sede, Néstor Lorenzo va con todo y dijo lo que todo el país esperaba: juega James Rodríguez.

A pesar de no ser clásico, ni revancha, el equipo nacional encara este partido contra el bicampeón de América de manera especial. Los últimos encuentros entre las dos selecciones han sido especiales y todos quieren ver a los máximos protagonistas, como lo es el ’10’ y capitán de los colombianos.

Lo que dijo el DT de Colombia sobre la ausencia de Lionel Messi

Este lunes, previo al duelo contra los argentinos, el director técnico, Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa sobre todos los temas. Obviamente uno obligado era el de cómo ve a Argentina para el duelo de este martes y la falta que hace Lionel Messi. “Argentina tiene muy buenos jugadores y tiene un proceso de 7 años, así que tiene mucho trabajo hecho, pero un jugador como Messi que define el partido en una jugada, nadie lo quiere tener en contra”.

Lorenzo también se refirió a lo que significa enfrentarse nuevamente a un árbitro que no le conviene tanto a Colombia, el chileno Piero Maza, pero también por las polémicas que hubo en la final de la Copa América, que la Conmebol no terminó de aclarar, tras no publicar los audios del VAR. “De los árbitros no voy a hablar y espero que nadie salga perjudicado por las decisiones de ellos. Creo que contra Chile, Argentina fue a presionar más arriba y eso lo vamos a ver mañana”, dijo Lorenzo.

¿Va a jugar James Rodríguez contra Argentina?

Una de las preguntas obligadas a Néstor Lorenzo fue la presencia de James Rodríguez para el partido de este martes ante Argentina. El capitán de la Selección Colombia no fue titular en el duelo contra Perú, en Lima, debido a que fue cuidado especialmente para el juego contra los gauchos. Y también por el nulo rodaje que ha tenido desde que terminó la Copa América.

Al respecto, Lorenzo fue claro y dio tres palabras contundentes: “James juega mañana”. “James mañana va a jugar desde el arranque y si hay alguien que tenga duda y no tiene entrada que la busque porque James juega“, aseguró el director técnico argentino.

Finalmente, el DT hizo un llamado a la calma y a ver todas las mejoras que ha venido presentando el equipo desde que él asumió: “Hay que jugar bien, el equipo viene madurando en eso, no solo en lo futbolístico sino en las acciones, cuando el juego está quieto y en la parte de la ansiedad, con esos pequeños detalles vamos a mejorar”.

