"A mí nadie me calla": André-Pierre Gignac se cruzó con David Faitelson

El partido entre Tigres UANL y Atlas por la jornada 17 del Guard1anes 2020 de la Liga MX dejó polémica. André-Pierre Gignac marcó el 2-0 a favor de los dirigidos por Ricardo Ferretti pero, sin consultar con la tecnología, el árbitro Jorge Isaac Rojas determinó anular la acción y pitar tiro libre para los visitantes.

"No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la Liguilla. ¿Por qué no revisaron el VAR? No tengo la costumbre de quejarme en las redes, pero hay un límite. Liga MX y Comisión de Árbitros, pónganse las pilas", escribió el delantero francés en Twitter, con bronca.

No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las��(nosotros también��) pic.twitter.com/mB1ixp5HKs — Gignac Andre-pierre (@10APG) November 8, 2020

Pero lo curioso fue lo que ocurrió este domingo. David Faitelson, fiel a su estilo, se metió en la publicación del atacante de los Felinos y criticó su accionar: "Mejor quedarse callados. No le pudieron ganar en casa a un equipo que juega en la Liga MX pero que, en realidad, pertenece a la Liga de Expansión. Quejarse del árbitro o del VAR no está al nivel de tu gran capacidad profesional ni tampoco del club que representas".

A mi nadie me calla...si quiero sacar lo que tengo adentro en las tripas lo voy hacer una y mil veces!! — Gignac Andre-pierre (@10APG) November 8, 2020

Y no todo quedó ahí. André-Pierre Gignac leyó la respuesta del reportero de ESPN y contestó más enojado todavía: "A mí nadie me calla... Si quiero sacar lo que tengo adentro en las tripas lo voy a hacer una y mil veces".

El galo tendrá revancha pronto. No pudo quedarse con el campeonato de goleo, que se lo adjudicó Jonathan Rodríguez, pero enfrentará a Toluca en la reclasificación con el objetivo de sacar pasaje a los cuartos de final de la Fiesta Grande. ¿Le quedarán anotaciones para el duelo ante los Choriceros?

