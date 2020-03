¿Adiós Morelia? Afición de Colo-Colo debate sobre un posible regreso de Guede

Pablo Guede no quiere continuar en Monarcas Morelia, eso es un hecho. Lo que no está claro es el destino del argentino, que luego de supuestas conversaciones con San Lorenzo aún no define su futuro. Donde sí lo recuerdan -para bien o para mal- es el Chile, donde algunos aficionados debaten la opción de que el estratega regrese a Colo-Colo.

Con #Guede como DT Colo Colo podía ganar, empatar o perder pero era Colo Colo. Ahora no tiene identidad. Antes de jugar se sabe que va a perder sin pena ni gloria. La últimas alegrías las tuvimos con Guede. — Carlos Bustamante M (@cabu_mu) March 5, 2020

El pasado 25 de febrero, el Cacique chileno se quedó sin entrenador, luego de dar por finalizado el contrato de Mario Salas que sumó una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Actualmente el elenco está bajo el interinato de Gualberto Jara, a la espera de un nuevo estratega, y ha surgido un nombre que genera controversia: Pablo Guede. Y es que algunos colocolinos lo aman y otros lo detestan.

Nunca había visto una Libertadores tan poco preparada por Colo Colo. Para Guede, por decir alguno, estas instancias era matar o morir, se entrenaba al 100 por estos partidos, ahora de vienen 10 en 43 días y ni DT hay, una pena. — Nicolás Carrasco Astudillo (@ncarrasco8) March 1, 2020

Traigan la ruda de Guede porfavor,

Estamos con la mala cuea pero extraordinaria — Diego Constanzo M (@DiegoConstanzo) February 29, 2020

Pese a que el nombre fuerte para tomar la banca de Colo-Colo es Felipe Scolari, su arribo aún es incierto, por lo que la impaciencia de los aficionados está haciendo que presenten como opción el nombre de Guede.

Te puede gustar o no la forma de jugar de Pablo Guede , pero jugadores como Valdivia, Zaldivia , Paredes , Valdes etc, dijeron que fue uno de los mejores entrenadores que tuvieron en su carrera, nunca perdio un clasico , bajo la 32 y ademas siento que marco una etapa en colo colo pic.twitter.com/N4kdniuJiN — Hanti (@Hanti09) February 27, 2020

Monarcas Morelia busca retener al entrenador argentino pese a su conocido deseo por dejar la Liga MX, pero hasta el momento ni San Lorenzo ni Colo-Colo han presentado interés real en el estratega.

