Adrián Goransch no dudó: ¿representaría a México o Alemania?

Adrián Goransch, lateral izquierdo a préstamo del América en el Club Zacatepec, brindó una entrevista para el sitio alemán Fussbaleck y habló de su presente futbolístico.

El jugador, de padre alemán y madre mexicana, inició en las Fuerzas Básicas del VfL Wolfsburgo y lamentablemente una lesión lo privó de hacer su gran debut en la primera división.

Sin embargo, dejó una gran impresión en aquel país y en el medio nombrado se animaron a hacerle la pregunta del millón. ¿A qué Selección Nacional representaría?

Adrián no dudó y contestó: "Siempre he dicho que la nación que se contacta conmigo primero y me quiere tiene una ventaja. A partir de ahora, ya elegiría México porque también me siento un poco más conectado allí. Pero definitivamente todavía no he cincelado nada en piedra".

Lo cierto es que por el momento el defensor de 21 está en una etapa de desarrolló y peleará por un lugar en el once de las Águilas la temporada que viene.

