Alan Pulido: "No tengo problema de resignar mi sueldo para ayudar a la gente"

El mundo se encuentra en estado de alerta debido a que está sufriendo la pandemia del Coronavirus.

Varios países de muchos continentes debieron cancelar sus actividades deportivas y debido a ello perderán mucho capital.

En las últimas horas, Estados Unidos se convirtió en el tercer país más afectado por el Covid-19 en todo el mundo.

Alan Pulido, jugador de Sporting Kansas City, dialogó con Goal en una entrevista vía Instagram y confesó que no tendría problema en resignar su sueldo para ayudar a frenar la pandemia.

"A mí si nos lo proponen y están de acuerdo la mayoría, no tengo problema. Obviamente que no me encantaría, porque es un sueldo que arreglamos antes de empezar el torneo y se postula en un contrato. Pero si la mayoría aceptaran, no me queda otra que asumir esa responsabilidad y sin ningún problema. Espero que no se llegue a tanto y ya se termine pronto esto por toda la gente que está siendo afectada por la pandemia, más que nada por eso", señaló el delantero.

Actualmente, la MLS está totalmente suspendida y no hay fecha de reanudación. Únicamente se jugaron 2 fechas, hasta el momento.

