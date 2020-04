Alan Pulido aseguró que no dudaría en decirle que sí a Rayados si lo buscan

Alan Pulido realizó las Fuerzas Básicas en Tigres UANL y tuvo su gran debut en primera división en dicha institución allá por el 2010. Tras un largo paso de 5 años, emigró al futbol griego para más tarde fichar por el Deportivo Guadalajara.

El centrodelantero dejó una gran imagen en el Rebaño Sagrado. Sin embargo, en Monterrey no es considerado un referente por la gran mayoría de aficionados.

En una entrevista con Omar Zerón vía Instagram Live, Puligol confesó que estuvo muy cerca de vestir la camiseta de Rayados y que le hubiese encantado hacerlo.

Alan reveló: "Sí, la verdad que sí me buscaron. Estuve a nada de ir para allá, es la realidad. Yo creo que de un día para otro se cayó todo porque yo ya habí hablado con la gente de allá, ya habíamos arreglado la mayoría de las cosas y al final derrepente, cambios de opiniones de personas y no se dio".

"Yo creo que en su momento si me lo trazan de poder ir para allá no lo dudaría, es un gran club, es el equipo contrario de un club rival de donde yo salí y pertenecí y que estoy agradecido por darme la oprtunidad, igual voy al estadio y me abuchean", sentenció Pulido.

