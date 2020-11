Álvaro Morales apuntó contra Alan Pulido a pesar de su buena temporada en la MLS

Alan Pulido, atacante de Sporting Kansas, se ha convertido en el jugador mexicano más destacado en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El delantero cuenta con 5 anotaciones y dos asistencias previo a los playoffs. Además, ha sido clave en algunas victorias del conjunto de Kansas City.

A pesar de su gran presente futbolístico, recibió algunas críticas por parte de un viejo conocido: Álvaro Morales, periodista de ESPN, quien ya había tenido encuentros no tan buenos con el futbolista de la Selección de México.

El narrador apuntó contra Puligol a través de su cuenta oficial de Twitter. "¡Qué bueno que un ‘like’ de él me recordó! Jajajaj. No, @alanpulido. Tal y como te lo dije, no pudiste rebasar la cifra de 15 goles. Ni a Co-líder de goleo llegaste esta vez. ¡Ni al doble dígito! ¿Espero tu silencio o tus excusas?", destacó.

Alan Pulido fue criticado por Álvaro Morales. Getty Images.

Tras la publicación realizada por el Brujo, Alan Pulido no se quedó callado y le contestó al periodista: "El que me trae en la mente eres tú mi alvarito que hasta mis likes ves , y ya quieres armar polémica, en fin, de eso vives jajajaja te mando un abrazo de gol (con brinquito ) y todas mis bendiciones".

¡Qué bueno que un ‘like’ ❤️ de él me recordó!



Jajajaj.



No, @alanpulido.



Tal y como te lo dije, no pudiste rebasar la cifra de 15 goles.



Ni a Co-líder de goleo llegaste esta vez.



¡Ni al doble dígito!



¿Espero tu silencio o tus excusas? https://t.co/DmfgnISypp — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 10, 2020

�������������� el que me trae en la mente eres tú mi alvarito que hasta mis likes ves ����♂️, y ya quieres armar polémica, en fin, de eso vives jajajaja te mando un abrazo de gol (con brinquito ) ��⚽️ y todas mis bendiciones ���� https://t.co/POCZUBEVr6 — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) November 10, 2020

Por otra parte, cabe recordar que los comandados tácticamente por Peter Vermes iniciaran su postemporada en la conferencia del Oeste ante el San José Earthquakes, equipo que cuenta con jugadores mexicanos.

Lee También