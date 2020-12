Para el América: Antonio Valencia marcó un golazo en el entrenamiento

Club América ya comenzó a mover el mercado de fichajes, pero si algo ha demostrado es que no se desespera en incorporar. De hecho, las Águilas tienen una política de contrataciones audaz, en la que no firman a futbolistas que ya han cumplido cierta edad y quienes no les daría nada en lo deportivo.

Puede estar bien o mal, pero lo económico es fundamental para el equipo de Coapa y es por esa razón que muchas veces se privan de algunos jugadores importantes, como así también liberan otros que supieron ser importantes como el caso de Paul Aguilar. En esta ocasión, pasó por dejar ir a un buen elemento que les puede costar.

Antonio Valencia es toda una leyenda para el futbol sudamericano por sus enormes 10 años que pasó en el Manchester United. No obstante, a sus 35 años ya transita el camino final de su carrera y, después de haber pasado por Liga de Quito de su país natal, el ecuatoriano se decidió por la aventura de la Liga MX en Querétaro.

Antonio Valencia marcó un golazo en el entrenamiento

El lateral, que confesó que jamás hubo una oferta formal por parte del América, ya comenzó a lucirse en Querétaro, por lo menos en las prácticas. En el entrenamiento del viernes, Antonio Valencia demostró la calidad que siempre lo ha identificado con un verdadero golazo.

Está claro que Valencia nunca fue un goleador y sus números lo indican: solamente tiene 37 goles marcados en una carrera de 15 años, aunque está claro que en la Liga MX puede suceder cualquier cosa y, seguramente, los Gallos Blancos ya se han ilusionado con lo que acaban de ver. Mientras tanto, se lo pierde el América.

Lee También