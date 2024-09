Piero Quispe por fin pudo frotar esa lámpara mágica que muchas veces se le pedía aparezca en los partidos más importantes a nivel internacional. Esta vez, como preámbulo de lo que será el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, llega fino el popular Quispedri. Porque se mandó con una actuación de lujo contra un gigante de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM ayer ganaron, siendo protagonistas por obra y gracia del peruano.

¿Cómo fue el gol de Piero Quispe al América de México?

El volante nacional marcó un soberbio golazo después de una salida errónea de Las Águilas en defensa. Presionó el equipo de los Pumas UNAM al cuadro que hacía de local en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los Pumas de la UNAM gritaron el tanto de Piero Quispe a los 19 minutos del partido, cuando se animó a encarar, abrir el pie de forma perfecta y vencer al portero Luis Malagón, quien quedó completamente expuesto ante la decisión del peruano. Desatando la locura absoluta en el recinto deportivo.

Pero eso no quedó solamente ahí, la vida le dio un juego completo hasta los 82′ cuando es sustituido por el volante Santiago Trigos. Piero Quispe se llevó todas las palmas en la cancha, y en redes sociales, porque Los Pumas de la UNAM subieron el video de su gol. Generando un revuelo absoluto en internet, entre sus millones de fanáticos, que buscaban una alegría de este nivel: “La clase de Piero, no cualquiera”.

¿Qué opinan en México sobre Piero Quispe?

“Los clásicos no solo se juegan …. Sino se ganan …. y piero lo sabe”. “Piero Quispe juega para los que saben jugar fútbol”. “A leguas se le ve que quiere que el AME se fije en él, cada que juega vs. el América da el 300%”. “GRACIAS PUMAS POR DEMOSTRARLE AL AMÉRICA QUE USTEDES SI SABEN JUGAR Y NO TIENEN QUE COMPRAR LOS PARTIDOS. COMO SIEMPRE EL PUMAS SIEMPRE HA HECHO PEDAZOS AL AMÉRICA”. Entre otros detalles se pueden ver este tipo de publicaciones. Donde Piero Quispe es el gran protagonista.

¿Cómo fue el casi golazo de media cancha de Piero Quispe?

Vamos por la otra parte de la gloria, aquella que si se concretaba era para cerrar el estadio como tal. Porque Piero Quispe estaba en un momento de gracia absoluto, a los 67 del cotejo general, robó la pelota en contra, pisó antes de rematar, y lanzó un disparo desde la mitad de la cancha que por poco se mete en la portería del América de México. Si esto se terminaba dando, el partido ahí tendría que haberse finiquitado por exceso de calidad del volante peruano.

Obviamente, la repercusión de esta jugada fue hasta más explosiva que su propio tanto. Porque son pocos los momentos donde hay este tipo de acciones que rompen esquemas de partidos generales: “La confianza que ya tiene para pegarle de ahí”. “Como pisa la pelota, una locura”. “Lo que me agrada es que cuando le salga van a cerrar literalmente el estadio en donde esté, porque no es primera vez que lo intenta”. “Un poco más de conchudez y queda, se lo jala cualquier grande de México. A la próxima temporada llegará un mejor contrato”.

Piero Quispe celebrando su gol con Pumas UNAM. (Foto: Twitter).

Ahora, solo debe enfocarse Piero Quispe en descansar, proyectar lo que serán los partidos con la Selección Peruana por Eliminatorias Sudamericanas. Donde tiene que entrar al once titular de Jorge Fossati, después de esta gran actuación con los Pumas de la UNAM. Ganarle el puesto a jugadores como Wilder Cartagena o el propio Sergio Peña. Dependerá del ex Universitario de Deportes, en acomodarse para jugar contra Uruguay y Brasil.