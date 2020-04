André Marín opinó acerca de la cancelación de la Nations League de Concacaf

Debido a la pandemia del Coronavirus, la cual azota al mundo entero, varias competiciones fueron canceladas a lo largo de estos días.

La Nations League de Concacaf fue suspendida y el periodista de LUP, André Marín, opinó acerca de esto.

¡NO PASA ABSOLUTAMENTE NADA! ����❌��@andremarinpuig nos habla y OPINA sobre los pros y los contras tras la cancelación de la #NationsLeague ¿Cómo afecta a la selección mexicana? ¿Cambiará los planes de Gerardo Martino? pic.twitter.com/DLjTkjGeII — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 5, 2020

"Honestamente, no pasa nada. Es un torneo de bajísima calidad, no tiene relevancia, sirve únicamente para ganar dinero. Qué bueno que Concacaf tome estas medidas porque no sabemos hasta cuando no tendremos fútbol profesional", señaló André.

Además, señaló que para las próximas eliminatorias, México no tendrá problema en clasificarse al próximo Mundial en Qatar 2022.

"No es grave, cuando se puedan jugar las eliminatorias, México no tendrá ningún problema para clasificarse a Qatar", confirmó.

"Lo único que representa todo esto son pérdidas económicas para Zoom, la empresa que organiza los partidos de México en Estados Unidos", aseguró el periodista.

