Anthony Joshua marchó en muletas y alzó la voz contra el racismo

En el boxeo no hay excusas y hasta que un tercero no pare la pelea no se abandona. Ese es el pensamiento de Anthony Joshua que contra Vladímir Klichkó, casi knockout, pudo sacarlo por la via rápida y cornarse campeón del mundo. Por eso, para el verdugo de Andy Ruiz, estar lesionado en su rodilla y en muletas no es un impedimiento para seguir luchando contra el racismo en su ciudad, Watford, y tomar el protagonismo en el medio de la manisfetación como si estuviera arriba del ring.

"Ya no podemos, desde hoy en adelante, sentarnos y permanecer en silencio sobre el racismo sin sentido, el asesinato ilegal y la asutucia del otro ser humano basado en qué. Solo su color de piel", expresó el actual Campeón del Mundo Pesado AMB, OMB y FIB quien agregó que loas prostestas deben ser en paz.

Joshua pidió por realizar marchas pacíficas. (Foto: Anthony Joshua - Instagram)

Además, el boxeador pidió que todos deben unirse, no generar ningún tipo de disturbios y golpear en donde más le duele que es en las economía. "Gastar en economías que invierte en negocios de gente de color", expresó Joshua al referirse que cada comunidad debe empezar a invertir en sus propios negocios.

Anthony Joshua makes his voice heard at today's Black Lives Matter protests in Watford. pic.twitter.com/48cJgFxG4x — Boxing on BT Sport �� (@BTSportBoxing) June 6, 2020

“George Floyd, todos conocemos su nombre, fue el catalizador en una lista que ya es muy, muy larga. Pero hágase una pregunta: ¿de qué manera el saqueo del último televisor de pantalla plana lo ayuda a él o su familia?", expresó el boxeador en referencia a los disturbios que hubo en las diferentes marchas.

Por último, dijo que hay que hablar y unir más a los jóvenes para que los se terminen las guerras de pandillas juveniles. Además, dijo que cada vida es importante pero entre esas están las vidas de la comunidad de negra."De qué manera quemar tiendas o quitarle la vida impide que el virus se propague, y recuerda que el virus del que estamos hablando es el racismo", finalizó Anthony Joshua.

Lee También