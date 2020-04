Antonio Briseño criticó con dureza al futbol mexicano: "A los 24 años ya no sirves"

El armado y la idiosincracia del futbol mexicano es, de por sí, polémica y ha traído diversos cuestionamientos tanto por sus reglas como por sus licencias y el tipo de campeonato.

Antonio Briseño enfatizó nuevamente en este caso y pidió por un cambio rotundo en una charla con 'Fox Sports'.

"Ya no puedes jugar en la Sub-20 y ya no hay liga de ascenso. Muchas veces, al futbolista mexicano no es que le falte calidad, sino oportunidades en el primer equipo y tener una competencia sana. Cuando no había límite de extranjeros aquí en México había que irse al Ascenso para poder jugar y ya para abajo no puedes. A los 24 años ya no sirves", comentó el defensa.

"EN MÉXICO A LOS 24 AÑOS YA NO SIRVES"#AgendaFOXenCasa



Antonio Briseño puso el ejemplo de Carlos Vinicius con Benfica:



En dos años pasó de hacer pruebas en Brasil... a costar 20 millones de euros@ruubenrod @MonicaArredondo



➡ https://t.co/z5DDUICZr2 pic.twitter.com/Bbx3Gqeh3f — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2020

Previamente, puso el ejemplo de Carlos Vinicius, un futbolista que explotó a una edad más avanzada de la normal y hoy es el centrodelantero titular del Benfica.

"Cuando llegamos al Mundial no estemos preparados para el estrés. Los sudamericanos, por ejemplo, tienen la Libertadores. No tienes idea de lo que crecí jugando esa copa con Tigres. Ningún equipo era mejor que nosotros. Arrasamos hasta la Final. Allí perdimos contra River. No pudimos definir en nuestra casa como debíamos (por una regla) nos cagaron a patadas, los baloneros escondían las pelotas. Eso hace que crezcas. Si los partidos de gran estrés los juegas cada cuatro años, ¿cómo vas a mejorar?", agregó el Pollo.

"LLEGAMOS A LOS MUNDIALES Y NO ESTAMOS PREPARADOS AL ESTRÉS"#AgendaFOXenCasa



Antonio Briseño lamentó que México ya no participe en torneos como la Copa Libertadores:



"Nos cagar&%& a patadas, pero eso te hace crecer"@ruubenrod @MonicaArredondo



➡ https://t.co/z5DDUICZr2 pic.twitter.com/48hjyuIWKm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 16, 2020

Recordemos que en esa definición, el conjunto argentino venció por 3 a 0 a Los Felinos utilizando un juego muy brusco que fue permitido por un árbitro demasiado localista.

Lee También