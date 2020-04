Antonio Mohamed estalló por la abolición de los ascensos y descensos en el futbol mexicano

La eliminación de ascensos y descensos es sin dudas la gran polémica de la semana y del año. La mayoría de futbolistas, entrenadores y periodistas se mostraron totalmente en contra de esta decisión y criticaron fuertemente a los responsables de la misma.

Antonio Mohamed no fue la excepción. El técnico de Rayados dialogó con AS y no ocultó su enfado por el insólito formato que planean los directivos del futbol mexicano.

"Se habla mucho de lo económico, y seguramente quienes pensaron esta opción, y quienes tomaron la medida de eliminar el Ascenso MX, lo habrán pensado mucho, pero no pensaron en lo deportivo, ni en los futbolistas, ni en los aficionados", señaló el Turco.

Más adelante el argentino detalló: "Sin el objetivo de ascender a Primera División o no descender, se pierde la motivación. Habrá equipos que en la fecha 8 o 10 no van a jugar por nada. No estoy de acuerdo, no comparto la decisión de eliminar la categoría, pero no soy yo el que manda".

"Yo empecé en el ascenso mexicano, y conozco a muchas personas de la categoría. Lamentablemente, no todos se podrán acomodar en otros clubes, y muchos se van a quedar sin trabajo, sobre todo los jugadores más grandes, y es muy injusto", sentenció el estratega.

