Antonio Pérez, hermano de Checo Pérez, busca a niño de Chivas para regalarle una playera del Rebaño

Así como muchas veces el futbol deja episodios que poco se relacionan con el amor hacia el deporte, otras veces contrasta la importancia que siginifica para los aficionados. En esta oportunidad, un seguidor de Chivas hizo emocionar a todos los fanáticos.

Dylan, pequeño aficionado del Rebaño Sagrado, hizo un dibujo de la playera del cuadro de Guadalajara. La fotografía se hizo viral en las redes sociales, luego de la publicación de la cuenta oficial del Rebaño Sagrado sobre la victoria de su equipo 3-1 ante Mazatlán por la Copa por México.

Mira acá @Chivas el amor de este chivahermano desde su corta edad ... nuetsro sobrino Dylan @Dee_Mdo pic.twitter.com/kGpwk9YqZS — DjML (@DjML224) July 12, 2020

"Mira acá, Chivas, el amor de este chivahermano desde su corta edad. Nuestro sobrino Dylan", comentó un usuario de Twitter, con una serie de imagenes que mostraban al niño realizando su obra de arte sobre el club de sus amores.

Lo sorprendente ocurrió minutos después. Una cuenta de Instagram, llamada "Notichivas", subió la fotografía su perfil y Antonio Pérez, expiloto de F1 y fanático del rojiblanco, dejó un comentario: "Si alguien sabe de este niño, yo le quiero regalar su camiseta".

Cabe resaltar que Pérez, hermano del hoy corredor automovolístico Checo Pérez, en sus momento había expresado su amor por el Rebaño: "Siempre he sido de Chiva de corazón. De hecho, fui socio. Siempre lo he seguido, lo he visto ganar y perder".

