¡Atención! Miguel Layún fue multado por la policía

Por la pandemia mundial del coronavirus y cómo la misma ha afectado a México, el país se vio obligado a tomar medidas especiales. Esto, hizo que se incrementen los operativos policiales para evitar lo máximo posible que personas que no puedan estar en la calle lo estén.

Miguel Layún, quien aún no puede volver a entrenar en Monterrey por lo que no tiene ningún permiso especial para circular, obtuvo una multa por parte de la policía que él mismo decidió compartir a través de sus historias de Instagram.

El jugador de Rayados compartió una imagen en su automóvil junto a dos oficiales y contó lo sucedido: “Fue una foto tomada con dos oficiales de tránsito, a los que les agradezco con la amabilidad que me trataron y, sobre todo, por haber hecho valer la ley. En el día de hoy me gané una multa del cual no me siento en lo más mínimo orgulloso, pero me da muchísima tranquilidad ver cómo los oficiales llevaron a cabo ese trabajo”.

“Comparto esto porque a mí me molesta mucho la agandalles de intentar siempre salirnos con la nuestra y no tomar las consecuencias de un mal acto. Tengo hijos y me deja tranquilo que gente como ustedes está realizando su trabajo y hacer valer la ley de la manera correcta”, enfatizó el lateral derecho.

Por último, Layún volvió a agradecerles a los oficiales y advirtió que prontamente se hará cargo y pagará su multa correspondiente como cualquier ciudadano.

