Avilés Hurtado rompió el silencio y habló de su supuesta salida de Monterrey

Monterrey está centrado en realizar una buena recta final del Guard1anes 2020 de la Liga MX para llegar fuerta a la Fiesta Grande, pero los rumores sobre el venidero mercado de pases de invierno ya empezaron a circular por medios de comunicación y redes sociales. ¿Será Avilés Hurtado la primera baja del club?

En relación a su falta de minutos, y a constantes lesiones que lo tuvieron relegado del plantel profesional de Rayados, Mediotiempo lanzó la información de que su destino estaría lejos de Nuevo León. Y ahí fue cuando apareció la opción de Atlético Nacional de Colombia, uno de los cuadros por los que pasó.

Después de varios días de incertidumbre, el atacante cafetero se presentó en conferencia de prensa, tomó la palabra y aclaró todo acerca de lo que se está hablando: "Siempre he estado comprometido con el club, me he entregado al máximo, me preparo día a día para estar de la mejor manera. Se han portado a la altura conmigo, siempre me han apoyado en los momentos más difíciles".

"La verdad, como te digo, en la parte futbolística me he sentido un poco mejor, las lesiones no me han dejado despegar. En la parte contractual, tengo contra aquí, y con muchas ganas de continuar. Pero de eso se preocupa mi representante, yo me preparo día a día para estar en Monterrey", aseguró Avilés.

Por último, el delantero colombiano reconoció cómo está de sus lesionados pasadas y cuándo podremos ver su mejor versión dentro del terreno de juego: "Me hace falta estar al cien físicamente, ahora sí que ya depende del ‘Turco’ que se me dé la oportunidad y aprovecharla al máximo".

Lee También