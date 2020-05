Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul: "A nadie le gustaría obtener un campeonato en la mesa"

Si el Clausura 2020 se cancela, Cruz Azul sería el equipo más perjudicado, ya que la Máquina se encontraba en una forma como hacía mucho no se la veía, más allá de estar como superlíder del torneo. Al respecto de una posible cancelación se refirió Guillermo Álvarez, presidente de la entidad.

“Cruz Azul estaba jugando de una forma mucho más equilibrada, pero lo que en este momento nos ocupa es tener contacto a través de la Liga MX con nuestras autoridades de salud o el Consejo Nacional de Sanidad por la Emergencia Sanitaria que hay en este momento. Primero está la salud y después lo deportivo/económico”, comenzó diciendo Billy, sin poner por encima los intereses de su institución.

Álvarez puso como fecha límite septiembre para que el torneo se continúe disputando: “Si las semanas no alcanzan, no habrá otra opción. Si esto no se concluye antes de septiembre, no habrá más alternativa que declarar cancelado el Clausura 2020”, opinó en Fox Sports. “Un torneo corto tiene mucho menos posibilidades de resolución, a lo que podría ser un torneo largo”, profundizó.

"DESPUÉS DE HABER LLEGADO MUCHAS VECES A UNA FINAL Y SE PIERDE, AHORA IMAGÍNENSE QUE A UN CLUB DE GOLPE Y PORRAZO LE DAN UN TÍTULO EN LA MESA, A NADIE LE GUSTARÍA" #LUPenCasa Billy Álvarez no quiere el campeonato para su Cruz Azul si se cancela el Clausura 2020 pic.twitter.com/J1g30LJ4cE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 21, 2020

Desde la suspensión del campeonato, una de las especulaciones más fuerte fue la de declarar a Cruz Azul campeón. No obstante, el presidente piensa lo contrario: “Por más que se comente, a nadie le gustaría obtener un campeonato en la mesa. Debe primar el espíritu deportivo que está basado en un reglamento de competencia. Si a un club le dan un título en la mesa, no sería aceptable de nuestra parte”, enalteció.

Por último, se refirió a qué sucedería si se toma la decisión de reanudar el Clausura: "Cada partido habría que estar haciendo exámenes previos, con estadios cerrados y un límite de asistentes. Primero los jugadores deberán pasar exámenes individuales, algo que ya está planeado, pero falta la luz verde de las autoridades”, sentenció.

