Bofo Bautista encendió a la afición del América y enalteció a Chivas

Los aficionados de Chivas nunca se van a olvidar de Adolfo Bautista. El ex-jugador ha marcado a fuego su etapa en el Rebaño, siendo él mismo un sinónimo de Guadalajara cada vez que se lo nombra. No obstante, al ya no ser futbolista, no se encuentra en las miradas del día a día y, en esta oportunidad, decidió enviar un mensaje.

Bofo se hizo sentir en su cuenta personal de Twitter, al publicar el video de una canción. El mismo es de la agrupación musical Cuatro Divango, fanáticos del Rebaño y que compusieron un tema al equipo de sus amores. Claro está, en el mismo le dejaron un claro mensaje al rival de siempre: América.

“El regreso de las Chivas, el más grande, que no compra campeonatos, el #1. Qué buena canción de mis amigos Dani Flow y Cuatro Divango para todos los Chivas de corazón y que chin*.. A su madre los Wilos”, escribió Bautista, dejando más que clara su postura y mensaje.

EL REGRESO DE LAS CHIVAS ,EL MÁS GRANDE,EL QUE NO COMPRA CAMPEONATOS,EL # 1. Que buena canción de mis amigos @DaniFlowMX_ y @CuatroDivango Para todos los chivas de corazón y Que Chin.... a su madre los Wilos ��. pic.twitter.com/ArtNXzCUiH — ADOLFO “BOFO” BAUTISTA (@bofo_100_) July 24, 2020

Bofo se refiere al mito urbano que dice que los de Coapa compraron campeonatos en el pasado, reflotando esa idea para que se vuelva a hablar de ella. Sin dudas, logró su cometido ya que en seguida comenzaron a comentarle con distintas posturas.

Lo cierto es que el comienzo de sus Chivas seguramente no fue el esperado para Bautista, ya que apenas pudieron rescatar un empate 0-0 ante León en el Estadio Akron.

