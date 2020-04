Brenda Zambrano sorprendió a todos con un baile vistiendo la playera del Cruz Azul

En el mundo del futbol nada sería igual sin sus fanáticos para apoyar a los suyos y la Máquina del Cruz Azul puede remarcar y presumir de tener una de las aficiones más fieles de la Liga MX y porqué no también del balompié en general demostrando que no todo tiene que reflejarse en títulos o campeonatos, ya que pesar que las nuevas generaciones, su afición no ha podido verlos levantar un título desde la temporada de invierno en1997.

Desde siempre la modelo Brenda Zambrano ha demostrado en cada momento su amor y ser fiel por los colores de los cementeros a través de las redes sociales, luciendo su playera en diversas ocasiones y además teniendo un acercamiento amoroso con el exdelantero español, Edgar Méndez. Lo que la hace una seguidora ejemplar para la Máquina.

Hoy se gana ������������ vamos cruz azul �������� pic.twitter.com/bU5wg49vVl — Brenda Zambrano �� (@brenzambranoc) December 16, 2018

La exintegrante del reality de MTV Acapulco Shore, en esta oportunidad publicó en sus redes sociales un baile con la playera del Cruz Azul, tomando en cuenta el aislamiento preventivo obligatorio, no le quedó otra que lucir su amor por la Máquina desde casa, como medida de prevención en contra del Coronavirus, una pandemia que ha afectado cualquier tipo de actividades en el mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Brenda Zambrano compartió un video donde se ve realizando un baile sensual y gustoso acompañado de la música con la aplicación Tik Tok, vistiendo la playera del Cruz Azul, sumando unos emojis para la ocasión y sorprender a sus seguidores. Y dicha aplicación ha servido para la distracción durante la cuarentena para muchos famosos a través de las redes.

Hay que recordar que Brenda Zambrano, hace unos años tuvo una relación amorosa con el delantero español Edgar Méndez; que terminó en una fuerte polémica en las redes sociales por la forma que cerraron su relación. Mientras tanto, seguirán las sorpresas a través de las diferentes plataformas, como esta que tuvimos de Brenda, mientras continúe el aislamiento social hasta que culmine la situación por el Covid-19.

