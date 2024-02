Este miércoles 31 de enero de 2024 se ha informado que el ex DT de la Selección de Perú, Juan Reynoso, podría pegar la vuelta para el fútbol de la Liga MX. El entrenador finalmente regresaría al lugar en el que fue feliz antes de firmar con ‘La Bicolor’.

Diario Depor revela que el equipo con el que estaría el posible regreso de Juan Reynoso a la Liga MX, es el Juárez. Este sería el nuevo club del entrenador peruano tras lo que fue su aparatoso y fracasado proyecto por la Selección de Perú.

Juan Reynoso terminaría regresando a una Liga que conoce muy bien y en una en la que marcó historia después de finalmente sacar campeón a Cruz Azul. El DT peruano dejó una destacada imagen en este campeonato y ahora Juárez apostaría por su regreso.

Aunque la posibilidad de regresar está latente para Juan Reynoso esta no sería nada fácil, debido a que, el entrenador peruano tendría la dura misión de reflotar a un equipo que no la pasa bien en el campeonato clausura. Después de 4 fechas no suma ninguna victoria y está entre los tres últimos del torneo.

Juan Reynoso sacó campeón a Cruz Azul después de 23 años de sequía y dejó el fútbol azteca para dirigir a la Selección de Perú y suplir el gran trabajo que estaba haciendo Ricardo Gareca. El DT no tuvo éxito en su apuesta y de momento tampoco ha tomado la responsabilidad de algún otro proyecto.

Las estadísticas de Juan Reynoso en la Selección de Perú

En su corto paso por la Selección de Perú, Juan Reynoso dirigió 14 partidos, entre amistosos y oficiales de Eliminatorias. El DT ganó solo 4 partidos con ‘La Bicolor’, empató 3 y terminó perdiendo 7. Su equipo apenas hizo 9 goles, mientras que recibió 16.

¿En qué puesto quedó la Selección de Perú tras el paso de Juan Reynoso?

Tan malo fue el paso de Juan Reynoso por la Selección de Perú, que el equipo nacional se encuentra en la última posición de las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026. Perú jugó 6 partidos, no ganó ninguno, apenas anotó 1 gol y recibió 8. Suma 2 unidades y está 5 de los puestos de clasificación.