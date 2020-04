Paul Delgadillo lamentó no haber visto la mano de Joel Huiqui que clasificó a Cruz Azul a la final del Apertura 2009

La sequía de Cruz Azul en la Liga MX perdura desde 1997 pero, desde aquel entonces a la fecha de hoy, tuvo varias oportunidades de coronarse. Una de esas fue en el Apertura 2009, cuando llegó a la definición de la Fiesta Grande frente a Monterrey pero no pudo imponerse en ninguno de los dos partidos de la llave.

Más allá de lo ocurrido en la final, esa Liguilla quedó marcada para la historia del arbitraje. La Máquina se vio claramente favorecida en las semis ante Morelia por un garrafal error de Paul Delgadillo y eso le permitió poder sacar su boleto para enfrentar a Rayados en búsqueda del título.

Un poco más de una década después, el exsilbante se refirió a lo ocurrido el 5 de diciembre en el Estadio Azul de la Ciudad de México, donde omitió una clara mano de Joel Huiqui que podría haber significado la posibilidad para que La Monarquía se pusiera en ventaja en dicha serie.

"Me acuerdo perfecto, era Cruz Azul contra Morelia, me costó muy caro. No la vi, no me imaginé tampoco que pudiera existir una jugada como esa. Es cierto que Huiqui hace el movimiento con la mano, es un 'penalote' del tamaño del estadio y eso me impidió a mí tener la posibilidad de dirigir una final", aseguró el excolegiado en diálogo con ESPN Digital, sorprendido por dicha acción.

Tan importante fue la jugada que todavía Delgadillo lo lamenta: "Al hacer mal un trabajo o tener un error importante en semifinales termina la participación en la Liguilla. No hubo regaño, pero esa jugada sí se analizó técnicamente, ubicación, causas, etc. Errores hubo varios pero nunca una jugada tan fuera de lo común".

Lee También