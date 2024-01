El entrenador argentino Martín Anselmi no lleva ni un mes en el Cruz Azul de México y ya ha tenido su primer escándalo. Uno de sus jugadores ha tenido una fuerte discusión con el ex DT de Independiente del Valle incluso con una fuerte acusación.

El defensor Juan Escobar no le gustó haber sido relegado a la suplencia por sobre otros extranjeros. Ante esto habría tenido el futbolista un fuerte reproche contra el argentino señalando “que desea cortar jugadores extranjeros para hacer negocios con otros jugadores sudamericanos”.

La supuesta discusión habría tenido insultos de lado a lado con el paraguayo frenteando al ex campeón de la Recopa Sudamericana. Al final el futbolista no seguirá en Cruz Azul y le habría dicho “me sacas porque no soy parte del negocio”.

El impacto mediático de esta situación fue tan grande que el club organizó una rueda de prensa este viernes donde Martín Anselmi contó su versión de la historia, sin entrar detalles sobre alguna polémica, gritos o empujones con el paraguayo.

“A partir de ahí, la situación era normal, luego hablando con el jugador, que me parece bien de su parte, manifestó su deseo de ir a buscar a otro equipo, lo tengo que respetar, no soy el dueño de la vida de nadie, todos queremos cambiar de aire”, dijo señalando que fue un pedido con calma.

“No le puedo prometer a ningún jugador ser titular, si lo hago, el que compite con él, ¿qué hace? Deja de entrenar. Tenemos qué competir, no sé a quién y en qué momento lo voy a necesitar. No nos conocemos, pero me gusta que me conozcan bien”, finalizó.

Martín Anselmi intentó llevar tres jugadores de Independiente del Valle a Cruz Azul

Según reportes de varios medios, Anselmi habría pedido los fichajes del arquero Moisés Ramírez, el delantero Lautaro Díaz y el volante Lorenzo Faravelli, los tres de IDV. Por distintos motivos finalmente solo llegó el mediocampista.