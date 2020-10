Con los Latinos: Canelo Álvarez tundió nuevamente a Donald Trump

Sin ninguna duda Canelo Álvarez es el boxeador más taquillero de la actualidad ya que todo el mundo quiere verlo. A pesar de esto es raro ver al Tapatío opinar de política, pero Donald Trump lo sacó de esa posición.

El mexicano se encuentra en Estados Unidos manteniéndose en entrenamiento mientras espera que se resuelva el litigio con DAZN y Golden Boy Promotion. Es por esto que le enseña a Ryan Garcia unos golpes o realiza sparring junto a Óscar Valdez.

Sin embargo, Saúl Álvarez no es de hablar de temas políticos y se aboca solamente a lo suyo, el boxeo. De todas maneras, solo salió una vez a contestarle a Donald Trump que, en noviembre 2015, dijo que los latinos son violadores.

Debido a esto, previo al choque con Miguel Cotto, el Tapatío tundió al dirigente de estadounidense al que decir que ellos vienen a trabajar y vienen para progresar. "Ese señor nos ofende nada más a la gente latina", expresó el mexicano.

Por otro lado, en una entrevista a la CNN, que saldrá completa el próximo 20 de octubre, a Canelo Álvarez le volvieron a consultar sobre lo que dijo y no cambió de parecer. "No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al “sueño americano” como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir”, expresó el mexicano a la famosa cadena internacional.

