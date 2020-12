Álvaro Morales destrozó a Carlos Vela tras perder la Final de Concachampions ante Tigres

Tigres UANL derrotó por 2-1 a Los Angeles Football Club en la gran Final de Concachampions 2020 y se consagró como el Campeón de la competición. El equipo comandado por Ricardo Ferretti desde afuera y por André-Pierre Gignac desde dentro le arrebató el título a Carlos Vela, quien volvió a quedarse en las puertas de su primera medalla a nivel clubes.

El crack mexicano de 31 años aún no ha podido alzar un trofeo en su exitosa carrera con Salamanca, Osasuna, Arsenal, West Bromwich, Real Sociedad y LAFC, a pesar de su incalculable talento. Esto, por supuesto, generó que algunas personalidades importantes del futbol azteca aprovechen para lanzarle una crítica.

Carlos Vela no pudo quedarse con el título de Concachampions (Getty Images)

Álvaro Morales fue uno de ellos. Como de costumbre, el periodista de ESPN encendió la polémica en las redes sociales al tundir al último MVP de la Major League Soccer por no trascender en el encuentro ante Tigres UANL con una serie de tuits en su contra.

No es lo mismo para Carlos Vela enfrentarse a una mejor defensa.



No es lo mismo que le regalen un penal como contra Cruz Azul.



Y no es lo mismo encontrar un rival en una de sus peores años como América. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 23, 2020

"No es lo mismo para Carlos Vela enfrentarse a una mejor defensa. No es lo mismo que le regalen un penal como contra Cruz Azul. Y no es lo mismo encontrar un rival en una de sus peores años como América. Que Vela sea más habilidoso para conducir no lo hace un mejor futbolista que Gignac. La determinación en este partido hace mejor al francés", apuntó Alvarito en su cuenta de Twitter.

También reventó a la MLS

Álvaro Morales aprovechó un nuevo triunfo de un equipo de Liga MX sobre uno de la MLS para pegarle a la liga estadounidense. "No MLS... sigues muy lejos de la LIGA MX. La MLS aún es la hija de la LIGA MX. MLS: porteros y defensas malas. Atletismo. No futbol", mencionó el comentarista. ¿Tiene razón?

No, no se han acortado las distancias.



La MLS aún es la hija de la LIGA MX. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 23, 2020

Aún nos lustran los zapatos... — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 23, 2020

