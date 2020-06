Celso Ortiz piensa en Monterrey, pero no descarta sentarse a hablar en caso de llegar una oferta

Habiendo arribado a la Liga MX a mediados del 2016 luego de un paso más que positivo por la Eredivisie, Celso Ortiz, con el correr de los años, terminó convirtiéndose en una de las piezas más importantes de Monterrey gracias a su constante entrega y compromiso con la playera de la institución.

Este viernes, encargándose de despejar dudas presentadas por parte de distintos periodistas, el mediocampista llevó a cabo una breve conferencia de prensa. Además de hacer mención a las ganas que el primer equipo de La Pandilla tiene para reivindicarse, el futbolista también se tomó unos instantes para exteriorizar el gran aprecio que tiene por el club.

Celso arribó a Monterrey a mediados del 2016 (Foto: JAM)

Explicando que una salida suya de Monterrey es algo muy difícil de imaginar al día de la fecha, Ortiz, dejando al desnudo el cariño que siente por la institución, manifestó: "Siempre he dicho que me siento muy feliz aquí. Sería muy difícil (salir) a no ser que la dirigencia o el Cuerpo Técnico no quieran contar conmigo". "Si viene una transferencia que al club y a mí me vendrían bien, podemos sentarnos a hablar. Ahora pienso en Monterrey y nada más", completó.

En vistas al ansiado inicio del Apertura 2020 y la obligación de hacer un papel digno luego del pobre Clausura 2020 llevado a cabo hace unos meses, Celso indicó: "Me siento confiado. Tenemos esa preparación que faltó para la temporada pasada. Nos estamos preparando de la mejor forma, estamos confiados en ir por los campeonatos".

Con un nuevo aniversario de vida de Monterrey en el horizonte (cumplirá 75 años el próximo 28 de junio), el futbolista, manifestando el orgullo que le representa ser parte del club, cerró: "Mis compañeros y yo estamos orgullosos y felices de pertenecer a Monterrey. Pasar un cumpleaños más con el club no tiene explicación".

