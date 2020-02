La posible salida de Rodolfo Pizarro es de lo que se habla en Monterrey. El jugador más caro de la Liga MX tiene ofertas concretas de Inter Miami FC, pero también entró en la pelea el Krasnodar de Rusia.

Dentro del plantel no hacen oidos sordos y uno de los que habló fue César Montes, defensor central de los Rayados. El Cachorro reveló que pesaría una ausencia de Pizarro.

“Pizarro es para nosotros un jugador muy importante, sabemos la calidad que tiene, pero como plantel no nos pesaría su ausencia, es importantísimo para nosotros", explicó el jugador.

Además agregó que “sabemos la capacidad que tiene en el campo, en el tema de amistad nos vas doler si se va, en lo deportivo es decisión de él, queremos que se quede, esperemos que tome la mejor decisión”.

Para finalizar, el Cachorro habló del momento de Monterrey. “Queremos ganar, no nos gusta el inicio, pero no nos preocupa, jugando bien fuimos campeones, tenemos que reaccionar para no depender de otros equipos para llegar a la liguilla, estamos a tiempo de reaccionar, no esperar un llamado de atención para reaccionar”, sentenció.

