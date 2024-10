Luis Suárez no está presente hoy en Uruguay para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Por qué no juega Luis Suárez hoy en Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias?

Uruguay se enfrenta a Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, hoy, viernes 11 de octubre, en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima. Se espera un encuentro apasionante, con la gran salvedad de que ‘La Celeste’ no contará con Luis Suárez.

El delantero es uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Uruguaya, y un goleador formidable. Su larga trayectoria con el equipo de su país y clubes importantes de Europa, lo convierten en un atacante letal.

Luis Suárez no juega hoy en Uruguay ante Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias, porque se retiró de la selección el viernes 6 de septiembre de 2024. ‘El Pistolero’ ya no forma parte de los ‘Charrúas’, y por ende, no fue convocado por su entrenador Marcelo Bielsa.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?

Perú se mide ante Uruguay por la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, hoy, viernes 11 de octubre, a partir de las 20:30 hs (Per), en el Estadio Nacional.

