Oswaldo Alanís calificó de "lamentable" lo que ocurre en Chivas con las indisciplinas

Los problemas de indisciplina marcaron a fuego a esta plantilla de Chivas. Innumerables situaciones de todo tipo se volvieron incontrolables tanto para el cuerpo técnico como la directiva, que no pudieron calmar a ciertos elementos a pesar de las sanciones ejemplares.

En esa línea, se le preguntó a Oswaldo Alanís, exfutbolista de Los Rojiblancos, su opinión sobre el tema. Su respuesta en la conferencia de prensa fue dura y de seguro tendrá una gran repercusión.

"Cualquier futbolista está expuesto a los medios y a los escándalos. Por eso, con mayor razón, hay que tener mucho cuidado y manejar una carrera intachable. Hay muchos jugadores que lo saben hacer y otros están en el proceso. La juventud y la inexperiencia hacen que cometan errores que ojalá sirvan para su carrera", afirmó el actual jugador del San José Earthquakes.

�� YON DE LUISA ADMITIÓ CRUCES��



Entre Ricardo Peláez y Gerardo Torrado por la lesión de Alexis Vega.

Checa sus dichos en esta nota ��https://t.co/MPQZRPkR6i — Bolavip México (@BolavipMex) November 20, 2020

"Un equipo como Chivas siempre va a mover mucho más que otros equipos, entonces por eso también se habla mucho de ellos mientras que en otros, si pasa, nadie se entera y no hay problemas. Mi opinión es que es lamentable. No se le desea a ningún jugador que viva una cuestión así pero, al final, hay consecuencias para cada acto. Es parte de la vida, no solo del futbol. Esta es, a veces, una burbuja muy distinta a la del resto de la sociedad", agregó de manera muy dura.

Chivas estará enfrentando al Necaxa este sábado a las 21:10 en el Estadio Akron por el repechaje del Guard1anes 2020. Si gana, irá a la Liguilla.

Lee También